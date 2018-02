Elf Tote bei Brand in Obdachlosenunterkunft in Japan

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Japan sind fast alle Bewohner ums Leben gekommen. Nur fünf der 16 Bewohner des alten Holzgebäudes einer privaten Hilfsorganisation in der Stadt Sapporo auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido überlebten die nächtliche Brandkatastrophe, wie japanische Medien am Donnerstag berichteten. Unter den Toten sind drei Frauen und acht Männer.

SN/APA (AFP)/- Verheerender Brand in Sapporo