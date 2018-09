Elf Tote bei Busunglück in Ecuador

Bei einem Busunglück in Ecuador sind elf Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, ereignete sich der Unfall in der Früh in den Anden nahe der Stadt Cuenca. Am 14. August waren bei einem Busunglück in der Nähe der Hauptstadt Quito 23 Menschen getötet worden. Wenige Tage zuvor starben zwölf Menschen bei einem Busunglück im Süden des Landes.

Tödliche Verkehrsunglücke sind in Ecuador an der Tagesordnung. Schätzungen der Nichtregierungsorganisation Justicia Vial zufolge werden im Schnitt jeden Tag sieben Menschen bei Unfällen getötet und 80 verletzt. Ursache ist in den meisten Fällen menschliches Versagen. Quelle: Apa/Ag.