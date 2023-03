Elf Tote bei Massenandrang bei Almosenverteilung in Pakistan

In der pakistanischen Millionenstadt Karatschi ist es bei einer Spendenverteilung am Freitag zu einem tödlichen Massenandrang gekommen. Nach Angaben von Rettungskräften wurden dabei mindestens elf Menschen getötet. Unter den Todesopfern sollen auch drei Kinder gewesen sein. Der landesweite Rettungsdienst Edhi sprach außerdem von "Dutzenden" Verletzten.

Die Spendenverteilung in der südpakistanischen Stadt fand auf einem Fabrikgelände statt und war nach Angaben der Polizei nicht öffentlich angemeldet. Die Vergabe von Almosen an Bedürftige ist während Ramadan üblich. Aufgrund der schweren wirtschaftlichen Lage in Pakistan hatte Premierminister Shehbaz Sharif angekündigt, während des Fastenmonats Mehl an Millionen von Menschen zu verteilen.

Pakistan steckt seit mehreren Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, was sich auch in der steigenden Inflation bemerkbar macht: Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise für Strom, Gas und Benzin mehr als verdoppelt. Politische Instabilität und die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer, die zeitweise ein Drittel des Landes unter Wasser setzte, haben der Wirtschaft weitere Rückschläge verpasst.