Elf Tote nach Kollision von Minibus mit Zug in Bangladesch

In Bangladesch sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Minibus und einem Zug mindestens elf Menschen gestorben. Der Bus sei am Freitag auf einen Bahnübergang etwa 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Dhaka gefahren und von einem heranfahrenden Zug erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Toten handle es sich um elf der 14 Passagiere in dem Bus.

Die drei weiteren Fahrgäste seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein lokaler Behördenmitarbeiter. Die Überlebenden hätten erzählt, dass die Gruppe einen bekannten Wasserfall anschauen wollte. Tödliche Zugsunglücke kommen in Bangladesch häufig vor - unter anderem weil Züge und Schienen schlecht gewartet sind.