Elf Tote und rund 30 Vermisste bei Erdrutsch in Georgien

Infolge eines Erdrutsches sind in einem Ferienort in Georgien im Kaukasusgebirge offiziellen Angaben zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Regierungschef Irakli Garibaschwili reiste am Freitag in das Unglücksgebiet in den Ort Schowi im Norden der Südkaukasusrepublik unweit der Grenze zu Russland und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Einsatzkräfte suchten weiter nach mehr als 30 Vermissten, sagte er Medien zufolge.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Erdmassen gingen nach tagelangen Regenfällen in Feriengebiet nieder