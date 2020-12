EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in EU

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag die erste Zulassung eines Corona-Impfstoffes in der EU empfohlen. Für den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer gab es grünes Licht. Das teilte die Behörde am Montag in Amsterdam mit. Im nächsten Schritt muss die EU-Kommission über die Verwendung des Präparats für alle Mitgliedsländer entscheiden - das gilt als Formsache und soll noch vor Weihnachten geschehen.

SN/APA (AFP)/CHRIS JACKSON Grünes Licht der EU-Behörde für das Vakzin