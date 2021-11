EMA-Entscheidung über Covid-Impfstoff für Kinder ab fünf

In Europa könnte es schon bald den ersten Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahre geben. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will am Donnerstag über die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die zuständigen Experten haben gut zwei Monate lang die Daten zu Risiken und Effektivität des Impfstoffes bei Fünf- bis Elfjährigen geprüft und wollen nun die Bewertung abschließen.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA In Israel ist der Corona-Impfstoff für Kinder bereits zugelassen