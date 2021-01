EMA macht Weg frei für zweiten Corona-Impfstoff in EU

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Pharma-Unternehmens Moderna in der EU empfohlen. Er soll für Personen ab 18 Jahren zugelassen werden, teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung muss nun die EU-Kommission treffen. Das gilt als Formsache und könnte in kürzester Zeit geschehen. Die EU hat 160 Millionen Dosen bei dem US-Hersteller bestellt.

SN/APA (AFP)/JOSEPH PREZIOSO Ein weiterer Covid-19-Impfstoff ist zur Zulassung freigegeben