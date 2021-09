Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg und Mary J. Blige bei Super Bowl

Mit einem hochkarätigen Quintett von HipHop- und R'n'B-Stars wartet die Halbzeitshow der nächstjährigen Super Bowl in Südkalifornien auf. Die Rapper Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre und Snoop Dogg werden am 13. Februar 2022 in Inglewood, einem Vorort von Los Angeles, gemeinsam mit Sängerin Mary J. Blige auftreten. Das gab die National Football League (NFL) am Donnerstag bekannt.

SN/APA/AFP/FREDERIC J. BROWN Alt, aber kein bisschen leise: Snoop Dogg