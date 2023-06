Empörung nach Tod einer Schwangeren in polnischer Klinik

Der Tod einer Schwangeren bei einer Krankenhausbehandlung in Polen hat die Debatte über das rigide Abtreibungsrecht in dem Land neu befeuert. "Jede Frau in Polen hat ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, wenn Gefahr für ihre Gesundheit oder ihr Leben besteht", sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Montag in Warschau. Für Mittwoch haben Frauenorganisationen zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.

BILD: SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI In Polen kommt es immer wieder zu Todesfällen Schwangerer in Kliniken