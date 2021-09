Englischer Formel-1-Fan in Den Haag als Mafiaboss verhaftet

Zum Opfer einer üblen Verwechslung ist ein englischer Formel-1-Fan in den Niederlanden geworden: Der 54-Jährige wurde von den Behörden für einen sizilianischen Mafiaboss gehalten und landete deshalb hinter Gittern. Am Samstag wurde der Mann aus Liverpool schließlich nach dreitägiger Haft entlassen. Ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando der Polizei hatte den Engländer zuvor am Mittwoch in einem Restaurant in Den Haag festgenommen.

Mann wurde drei Tage in niederländischem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten