Entlaufene Schimpansin sorgt in Charkiw für Rührung

Im Ukraine-Krieg gibt es selten Momente, die einem das Herz aufgehen lassen. Am Montag kam es in der schwer bombardierten Stadt Charkiw zu einem solchen Moment und brachte die Menschen zum Schmunzeln.

In diesem Twitter-Video sieht man die Schimpansendame Chichi, wie sie nach ihrem erfolgreichen Fluchtversuch, von denen es schon mehrere gab, gemütlich die Umgebung erkundet.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf