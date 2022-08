Entscheidung gegen Messerstecher von Würzburg rechtskräftig

Der Messerstecher von Würzburg muss auf unbefristete Zeit in eine Psychiatrie. Weder die Generalstaatsanwaltschaft München noch der Beschuldigte hätten Rechtsmittel gegen die Ende Juli gefällte Entscheidung eingereicht, teilte das Landgericht Würzburg am Donnerstag mit. Der psychisch kranke Mann aus Somalia hatte am 25. Juni 2021 in der Würzburger Innenstadt wahllos Menschen mit einem Küchenmesser angriffen. Drei Frauen starben, neun Menschen wurden verletzt.

SN/APA/dpa/Daniel Vogl Rechtskraft: Würzburger Messerstecher muss in psychiatrische Anstalt