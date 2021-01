Entscheidung zu Moderna-Impfstoff verschoben

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Entscheidung über die Empfehlung eines zweiten Corona-Impfstoffes für die EU auf Mittwoch verschoben. Der Expertenausschuss der EMA war bereits am Montag und damit zwei Tage früher als geplant zusammengetroffen und hatte über die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Moderna beraten, teilte die EMA in Amsterdam mit. Dabei seien einige Fragen offen geblieben, sagte der niederländische Vertreter in dem Ausschuss.

SN/APA (AFP)/JOSEPH PREZIOSO Einige Fragen sind noch offen