Entwurf für strengeres Waffengesetz in Florida verabschiedet

Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat der Senat des US-Staates einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 anheben würde. Der Entwurf passierte die Kammer am Montag mit einer knappen Mehrheit von 20 zu 18 Stimmen.

Mindestalter bei Waffenkäufen soll von 18 auf 21 angehoben werden