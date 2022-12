Erdbeben der Stärke 6,4 erschütterte Kalifornien

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Dienstag den Norden des US-Bundesstaates Kalifornien erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in der Nähe der Kleinstadt Ferndale gut 400 Kilometer nördlich von San Francisco. Es hatte sich demnach am frühen Morgen (gegen 2.34 Uhr) Ortszeit ereignet, als viele Menschen noch schliefen.

Zehntausende Haushalte waren laut der Internetseite PowerOutage.us nach dem Beben ohne Strom. Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.