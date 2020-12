Erdbeben der Stärke 6,4 in Zagreb - sieben Todesopfer in Kroatien

Der neuerliche Erdstoß südöstlich von Zagreb Dienstagmittag war bis nach Österreich spürbar. Es soll sich um das schwerste Erdbeben in Kroatien seit Jahrzehnten handeln. Die Schäden sind enorm, von mindestens sieben Todesopfern ist ersten Informationen nach die Rede. Die Augenzeugenberichte sind dramatisch.

Um exakt 12:22 Uhr begannen in Wien Luster zu schwingen, Gläser zu wackeln, Christbaumkugeln zu klirren und Fensterscheiben zu vibrieren. Nur drei Minuten davor hatte sich 60 Kilometer südlich von Zagreb ein Erdbeben mit der Stärke 6,4 auf der Richterskala ereignet. Und dort waren die Folgen weitaus dramatischer: In der Kleinstadt Petrinja, die drei Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, stürzten mehrere Häuser ein. Dabei sollen auch Menschen verschüttet worden sein, mindestens sieben Menschen haben nach Angaben von kroatischen Medien ihr Leben verloren, darunter ein Mädchen. Mindestens fünf Leben forderte das Beben in einem Dorf in der Nähe von Glina. Ein Todesopfer gab es laut Medien in einer eingestürzten Kirche nahe der Stadt Sisak.

Aus Glina, das rund 20 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt, wurde über immense Zerstörungen berichtet. In der Gegend sei kaum ein Haus sei unbeschädigt geblieben, sagte Vize-Bürgermeisterin Branka Baksic Mitic.

In Petrinja, wo zahlreiche Häuser im Stadtzentrum zusammen fielen, wurde in den Trümmern mit Spürhunden nach Verschütteten gesucht. Außer Rettungskräften waren auch 130 Soldaten im Einsatz. Die Zahl der Verletzten wurde noch nicht beziffert. Ein Regionalsender berichtete, dass Schreie aus den Trümmern zu hören waren. Das Zentrum von Petrinja liege praktisch in Trümmern, hieß es. Schwere Beschädigungen wurden auch aus der Hauptstadt Zagreb gemeldet.

Die Polizei hatte indes die Bewohner aufgefordert, die Gebäude zu verlassen. Aus der 15 Kilometer von Petrinja gelegenen Stadt Sisak gab es ebenfalls Berichte über beschädigte Gebäude. In Teilen Kroatiens waren Strom- und Telefonleitungen unterbrochen.

Das Beben war in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Italien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren. Slowenien schaltete eigenen Angaben nach das Atomkraftwerk Krsko ab, es liegt nahe der kroatischen Grenze, etwa 40 km westlich von Zagreb.

Die seismischen Wellen breiteten sich in der Folge über weite Teile Österreichs aus: "Bereits in der ersten Stunde nach dem Erdstoß erreichten uns mehr als 200 Wahrnehmungsberichte aus dem ganzen Land", berichtete Thomas Wostal, Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Am stärksten wurde das Erdbeben in Kärnten, der Steiermark, in Oberösterreich, Salzburg und im Raum Wien wahrgenommen.

In den Tower der Airports in Graz und Salzburg - letzterer ist mehr als 50 Meter hoch - war die Eruption für die Fluglotsen deutlich spürbar. "Aber es hat keine Auswirkungen gehabt. Unsere Gebäude sind ausgerichtet auf solche Ereignisse", sagte Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control.

Epizentrum nahe der Stadt Sisak:

Augenzeugenberichte aus der Region

Pavo Bariši ist Professor für Philosophie an der Universität von Zagreb und war 2016 und 2017 Minister für Wissenschaft und Bildung in Kroatien. Er lebt in Zagreb und berichtet von dem Erdbeben: "Das Erdbeben hat sich ziemlich stark angefühlt und lange gedauert. Direkt in Zagreb ist die Lage diesmal nicht so schlimm wie im März, als im Zentrum der Stadt viele Gebäude aus der Zeit der Monarchie sehr beschädigt wurden." Doch seine Mitarbeiter hätten ihm berichtet, dass in den Orten Petrinja und Sisak die Lage schlimm sei. Leute sind demnach beim Spazierengehen umgefallen. "In Sisak ist das Krankenhaus schwerst betroffen. Es muss evakuiert werden, was besonders kompliziert ist, weil viele Patienten wegen Covid-19 an Beatmungsgeräten hängen. Sie müssen nun nach Zagreb transportiert werden. Alle fürchten sich jetzt vor Nachbeben. Wir hatten solche Nachbeben seit März und haben gehofft, die Lage würde sich beruhigen. So starke Erdstöße hatten wir vor allem in Zagreb seit Jahrzehnten nicht."

Daniel Glunčić, Botschafter der Republik Kroatien in der Republik Österreich, bestätigt, dass das Krankenhaus schwer beschädigt ist: "Der neue Trakt hat gehalten, aber der alte Teil des Gebäudes ist nicht mehr zu benutzen. Wir müssen die Patienten mittels Helikopter und Krankenwagen nach Zagreb in Sicherheit bringen. In Petrinja sind zwei Drittel der Stadt zerstört. Wir haben den Tod eines Mädchens zu beklagen. Die Rettungskräfte suchen noch nach Verletzten. Viele Leute haben kein Dach über dem Kopf mehr. Die Situation dort ist wirklich entsetzlich. Wir können nur hoffen und beten, dass nicht noch Schlimmeres kommt." Die Rettungsteams seien dabei, Notunterkünfte zu errichten und Hilfe auch für jene Leute zu organisieren, die etwas außerhalb zu Hause sind. Dann sei der Aufbau der Infrastruktur dringlich. "In der Hauptstadt Zagreb sind zwar diesmal die Schäden nicht so groß wie im März, aber es brach sofort Panik aus. Meine Frau, die mit den Kindern in der Stadt ist, saß im Auto und dachte, es wären alle Reifen auf einmal geplatzt."

EU will Kroatien helfen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sicherte Kroatien Hilfe zu. "We stand with Croatia", schrieb sie in einem Tweet um 13.26 Uhr. Sie habe bereits mit Premierminister Andrej Plenkovic gesprochen.

Erde bebte schon am Montag

In Zagreb hatte bereits am Montag, um 6:48 Uhr, die Erde gebebt. Auch da waren die seismischen Wellen von Norditalien bis Linz zu spüren. Das Epizentrum lag ebenfalls nahe Petrinja.

Die kroatische Metropole war 2020 schon einmal Schauplatz eines schweren Erdbebens. In den frühen Morgenstunden des 22. März richtete ein Erdstoß mit der Stärke 5,4 schwere Schäden in der Altstadt an. Mindestens 200 Gebäude wurden teils erheblich beschädigt. Ein 15-jähriges Mädchen erlag einen Tag später seinen schweren Kopfverletzungen. 26 Menschen wurden verletzt, 18 davon schwer.





69 spürbare Beben in Österreich

Mit 69 Beben waren in diesem Jahr deutlich mehr Erdbeben in Österreich spürbar als normalerweise. Das meldete die ZAMG am Dienstagvormittag. Davon waren 60 "heimische" sowie fünf Erdstöße aus den Nachbarländern Italien, Slowenien und der Schweiz sowie vier aus Kroatien, die hierzulande wahrnehmbar waren. Insgesamt wurden 2020 laut der am Dienstag veröffentlichten ZAMG-Bilanz 1.465 Erdbeben in Österreich lokalisiert.



69 spürbare Beben sind deutlich mehr als im Durchschnitt. "In den letzten zehn Jahren gab es durchschnittlich 57 spürbare Beben pro Jahr in Österreich. In den letzten 20 Jahren waren es durchschnittlich 48", erläuterte Seismologin Rita Meurers von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Ein Trend zu mehr Erdbeben sei aber nicht zu beobachten. Die Zahl schwankt von Jahr zu Jahr stark. "Zum Beispiel brachten die Jahre 2018 und 2019 relativ wenige spürbare Beben."

Die am stärksten spürbaren Ereignisse des Jahres waren jenes am 22. März bei Zagreb (Kroatien) und das Beben am 8. August bei Zams (Tirol). Sie wurden von tausenden Menschen zum Teil kräftig wahrgenommen. Gemeldet wurden jedoch nur leichte Gebäudeschäden wie etwa Verputzrisse.

Die Zahl aller instrumentell registrierten Erdbeben in Österreich erreichte im Jahr 2020 mit 1.465 einen neuen Rekord. "Der Grund dafür ist neben der heuer etwas höheren Bebentätigkeit auch die ständige Erweiterung und Verdichtung des Erdbebenmessnetzes in Österreich und verstärkte internationale Kooperation, wodurch mehr der sehr schwachen und nicht spürbaren Beben registriert werden", sagte ZAMG-Seismologin Meurers.



Wie schon oft in der Vergangenheit gab es auch heuer die meisten gefühlten Beben in Tirol, wo sich 27 ereigneten - das ist beinahe die Hälfte aller inländischen Beben. Mit zehn fühlbaren Erdstößen liegt Kärnten an zweiter Stelle und somit deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. In der Steiermark wurden sieben wahrgenommen. Niederösterreich liegt mit nur fünf verspürten Beben unter dem Mittel der letzten Jahre. Ebenfalls fünf gab es in Vorarlberg. Es folgen Oberösterreich mit vier und Salzburg mit zwei fühlbaren Erdbeben.