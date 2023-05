Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Region in Zentraljapan

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Freitag Zentraljapan erschüttert. Das Beben in der Region Ishikawa ereignete sich um 14.42 Uhr (Ortszeit, 07.42 MESZ) in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die japanische Meteorologiebehörde am Freitag mitteilte. Eine Tsunamiwarnung wurde nicht herausgegeben. Erdbeben sind in Japan keine Seltenheit. Das Land liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. In Japan gelten strenge Bauvorschriften.

2011 hatte die Tsunami- und Reaktorkatastrophe von Fukushima Japan und die ganze Welt erschüttert. Etwa 18.500 Menschen starben damals durch den Tsunami oder gelten bis heute als vermisst.