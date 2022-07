Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Philippinen

Die Philippinen sind am Mittwoch von einem Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert worden. In der nördlichen Provinz Abra wurden zahlreiche Gebäude beschädigt. Ein Spital musste evakuiert werden, nachdem es teilweise eingestürzt war. Das Beben löste dort auch Erdrutsche aus. In der Hauptstadt Manila stellte die U-Bahn inmitten des Frühverkehrs ihren Betrieb ein, Augenzeugen berichteten von schwankenden Gebäuden.

SN/APA/AFP/TED ALJIBE Starke Erschütterungen in Manila (Archivbild)