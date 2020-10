Erdbeben der Stärke 7,5 vor der Küste Alaskas

Ein Erdbeben hat die Küste des US-Staates Alaska erschüttert. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Es sei am Montag kurz nach Mittag (Ortszeit) 89 Kilometer südöstlich des Ortes Sandpoint und 40 Kilometer tief in der Erde aufgetreten. Zudem wurde zunächst vor einem möglichen Tsunami gewarnt, später entschärfte die Behörde diesen Hinweis wieder.

SN/APA (Archiv/AFP/GETTY)/JOE RAEDL Etwas höhere Wellen in der Küstenregion verzeichnet