Erdogan nahm in der Vergangenheit Baulöwen in Schutz

Warum in der Türkei oft beim Bau gepfuscht wird - und was Präsident Erdogan damit zu tun hat. Tausende Menschen werden nach den Erdbeben der Vorwoche noch vermisst.

Mehr als 6000 eingestürzte Gebäude, rund 25.000 Bauten so schwer beschädigt, dass sie wahrscheinlich abgerissen werden müssen: Die Schäden der Erdbebenserie in der Südosttürkei sind massiv. Wie schon bei der Bebenkatastrophe vom August 1999 im nordwesttürkischen İzmit beginnt auch jetzt in der Türkei eine Debatte über Pfusch am Bau. Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kommt in Erklärungsnot.

Das "Stück vom Paradies" wurde zur Hölle

Der Rönesans Rezidans (Renaissance Residenz) war eine der besten Wohnadressen im südosttürkischen Antakya: ...