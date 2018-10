Erdbeben erschütterte Neuseeland: Keine größeren Schäden

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat am Dienstag die Nordinsel von Neuseeland erschüttert. Der Erdstoß um 15.14 Ortszeit (3.14 MEZ) dauerte etwa eine halbe Minute. Das Zentrum lag in einer Tiefe von etwa 200 Kilometern in der Nähe von Taumarunui. Nach Angaben der Behörden gab es keine größere Schäden. Auch in Griechenland bebte am frühen Dienstagmorgen die Erde.

