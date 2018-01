Ein Erdbeben hat am Freitagabend den Raum Gemona del Friuli in Norditalien getroffen. Nach Angaben des Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war das Beben auch in Südkärnten deutlich zu spüren. Das Beben hatte die Magnitude 4,1. Gebäudeschäden seien in Österreich nicht zu erwarten, hieß es.

(APA)