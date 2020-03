Das Erdbeben, das am Sonntagfrüh die kroatische Hauptstadt Zagreb erschütterte, forderte ein Todesopfer. Ein 15-jähriges Mädchen, das bei dem Beben in der Familienwohnung schwer verletzt wurde, ist am Montagnachmittag gestorben, berichteten kroatische Medien.

SN/APA (AFP)/DAMIR SENCAR Schwere Schäden in Zagrebs Innenstadt