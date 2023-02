Zahlreiche Tote in der Türkei und Syrien nach Erdbeben

Bei schweren Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien sind am Montag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Behörden wurden mindestens 23 Menschen in der türkischen Provinz Malatya, 17 in Sanliurfa, sechs in Diyarbakir und fünf weitere in Osmaniye getötet. In Syrien sind laut staatlichen Medien in den Regionen Aleppo, Hama und Latakia mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt.

SN/APA/AFP/RAMI AL SAYED Gebäude stürzten ein