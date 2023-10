Erdbebenserie auf Island hält an

Eine erneute Erdbebenserie in einem Vulkangebiet auf Island hält weiter an. Seit dem Beginn des Erdbebenschwarms in der Nacht auf Mittwoch wurden auf der Reykjanes-Halbinsel bei Reykjavik bisher mehr als 5.500 Erschütterungen verzeichnet, wie eine Naturkatastrophenexpertin der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa am Freitag dem Rundfunksender RÚV sagte.

Aufzeichnungen der Behörde zeigten, dass eines davon am frühen Freitagmorgen eine Stärke von rund 4,0 hatte. Das war das bisher zweitstärkste dieser Serie nach einem Beben am Mittwoch mit einer Stärke von 4,5. Ob sich damit ein neuer Vulkanausbruch ankündigt, ist weiterhin unklar. Die Reykjanes-Halbinsel liegt südwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Auf der Halbinsel hatten Erdbebenserien in den vergangenen drei Jahren gleich dreimal vulkanische Ausbrüche angekündigt: Zuletzt war es dort im Juli zu einer mehrwöchigen Eruption gekommen, ohne dass jedoch eine größere Gefahr für besiedelte Gebiete bestand.