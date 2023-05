Erfolgreicher deutscher Bergsteiger im Himalaya vermisst

Der deutsche Spitzenbergsteiger Luis Stitzinger aus dem Allgäu wird im Himalaya vermisst. Der erfahrene Berg- und Skiführer sei allein auf dem dritthöchsten Berg der Welt, dem Achttausender Kanchenjunga (8586 Meter) an der Grenze zwischen Indien und Nepal, unterwegs gewesen, sagte Thaneshwor Guragain, ein Mitarbeiter seiner nepalesischen Expeditionsfirma Seven Summit Treks, am Montag.

BILD: SN/APA (ARCHIV/EPA)/NARENDRA SHREST Deutscher im Himalaya vermisst.