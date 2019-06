Schwere Unwetter haben in den Niederlanden erhebliche Schäden hinterlassen. In Amsterdam seien fünf Menschen leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr Donnerstagfrüh mit. Eine Person sei von einem Baum getroffen worden. In der Nacht kam es zu heftigen Gewittern, starkem Regen und Hagel. Bäume wurden entwurzelt, Ziegel wurden von Dächern geweht und Straßen überflutet, so die Einsatzkräfte.

SN/APA (AFP)/ROLAND HEITINK Mindestens fünf Menschen wurden verletzt