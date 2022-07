Ermittler hoben internationales Schleppernetzwerk aus

Mit einem internationalen Großeinsatz haben Ermittler in fünf Ländern nach eigenen Angaben eine der größten Schlepperbanden Europas ausgehoben. Das kriminelle Netzwerk der irakisch-kurdischen Organisation sei zerschlagen worden, wie Europol und Vertreter der Justiz der beteiligten Länder am Mittwoch in Den Haag bekanntgaben. Insgesamt seien 39 Personen festgenommen worden, darunter drei mutmaßliche Drahtzieher. Am Dienstag wurden demnach 18 Männer in Deutschland gefasst.

SN/APA/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Die Razzia wurde von Europol und Eurojust koordiniert