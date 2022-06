Ermittlungen gegen Oscar-Preisträger Paul Haggis

Der Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist in Italien wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung in einem Hotel unter Hausarrest gestellt worden. Der 69 Jahre alte Kanadier wurde am Sonntag festgesetzt, wie die Staatsanwaltschaft von Brindisi in Süditalien nach übereinstimmenden Medienberichten etwa der Nachrichtenagentur Ansa und der Zeitungen "Corriere della Sera" und "Repubblica" mitteilte.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Haggis wegen sexuellen Übergriffs auf junge Frau festgenommen