Ermittlungen nach Drogentod von Kind in New Yorker Krippe

Nach dem Tod eines Kleinkindes in einer New Yorker Kinderkrippe durch eine Vergiftung mit der Droge Fentanyl sind gegen die Leiterin der Einrichtung und einen weiteren Verdächtigen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Laut US-Justizministerium muss sich die 36-Jährige wegen des Vorfalls verantworten, bei dem am Freitag in ihrer Obhut insgesamt vier Kinder unter drei Jahren eine Fentanyl-Vergiftung erlitten hatten. Eines der Kinder im Alter von einem Jahr ist gestorben.

BILD: SN/APA/JUAN PABLO PINO Starkes Schmerzmittel wird vielfach illegal gehandelt