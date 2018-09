Ermittlungen nach Rekord-Drogenfund laufen auf Hochtouren

Nach der Sicherstellung von rekordverdächtigen 712 kg Heroin in einem für Österreich bestimmten Lkw in Bulgarien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die brisante Fracht im Wert von 23 Mio. Euro, die zwischen Bauplatten aus Gipskarton versteckt war, hätte unbestätigten Meldungen zufolge nach Wien gehen sollen. Die beiden aus dem Iran stammenden Lkw-Fahrer befinden sich in Bulgarien in Haft.

SN/APA/BARBARA GINDL Wohin die Drogen geliefert werden hätten sollen, ist nicht bekannt