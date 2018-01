Ermittlungen nach Zugsunglück in Mailand

Nach dem Zugsunglück mit drei Todesopfern, sechs Schwer- und rund 100 Leichtverletzten am Donnerstag in Mailand laufen die Ermittlungen zum Zustand der Bahnlinie auf Hochtouren. Der Betreiber RFI stellte ein "Strukturversagen der Gleise" fest. Die Ermittler prüfen die Blackbox des Zuges.

Sowohl die Mailänder Staatsanwaltschaft, als auch das Verkehrsministerium und der Betreiber RFI führen drei parallele Untersuchungen zum Unglück. Einige Räder des Zuges waren zwei Kilometer vor dem Unglücksort aus den Schienen gesprungen. Der Waggon kollidierte daraufhin mit mehreren Strommasten neben der Strecke.

Der Zug der lombardischen Bahngesellschaft Trenord mit 350 Personen - vor allem Studenten und Pendler - an Bord war am Donnerstag um 5.30 Uhr in Cremona abgefahren und hätte am Mailänder Bahnhof "Porta Garibaldi" eintreffen sollen. Das Unglück ereignete sich auf einer der meistbefahrenen Linien des lombardischen Bahnnetzes, in dem 500 Züge pro Tag unterwegs sind. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Problemen im regionalen Bahnverkehr, sowie auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Mailand-Venedig.

Die Bahnstrecke Mailand-Cremona war am Freitag wieder in beiden Richtungen befahrbar. Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Frauen. Sechs Schwerverletzte lagen Freitagnachmittag noch im Krankenhaus, sie seien jedoch nicht in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Im dritten Waggon wurde die höchste Anzahl an Verletzten gemeldet.

Premier Paolo Gentiloni kündigte empfindliche Strafen für etwaige Verantwortliche des Unglücks an. Papst Franziskus versicherte den Opfern seinen geistlichen Beistand. Er teile den Schmerz all derer, die von dem "dramatischen Ereignis" betroffen seien, hieß es in einem am Donnerstagabend vom Vatikan veröffentlichten Beileidsschreiben des Papstes an den Erzbischof von Mailand, Mario Delpini.

Inzwischen wird über die Kürzungen debattiert, denen Italiens Regionalbahnen in den vergangenen Jahren aus Spargründen unterzogen wurden. "Ausgabenkürzungen und mangelnde Investitionen wirken sich negativ auf die Sicherheit der Pendlerzüge aus", kritisierte der Präsident des Konsumentenschutzverbands Federconsumatori, Emilio Viafora. Er bemängelte, dass Italien stark in die rentablen Hochgeschwindigkeitsstrecken investiert und die regionalen Bahnlinien vernachlässigt habe. Auch das letzte große Bahnunglück im süditalienischen Apulien, bei dem im Juli 2016 23 Menschen ums Leben gekommen waren, sei auf einer eingleisigen Regionallinie erfolgt.

