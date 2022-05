Ermittlungen und Motiv-Suche nach Gewalttat in Bremerhaven

Nach der Attacke in einem Gymnasium im deutschen Bremerhaven, bei der eine Schulbeschäftigte lebensgefährlich verletzt wurde, sind am Freitag die Ermittlungen fortgesetzt worden. Ein 21-Jähriger soll mit einer Armbrust auf die Mitarbeiterin der Bildungseinrichtung geschossen haben. Kurz nach dem Angriff nahm die Polizei den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Hintergründe sind am Tag nach der Tat noch unklar.

SN/APA/dpa/Sina Schuldt Der Unterricht an der betroffenen Schule wurde am Freitag ausgesetzt