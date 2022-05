Ermittlungen wegen Mordes nach Tod von Kindern in Hanau

Nach dem Tod zweier Geschwister in Hanau ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts und fahnden weiter unter Hochdruck nach dem Tatverdächtigen. Dem Vernehmen nach handelt es sich um den Vater der beiden Kinder - ein siebenjähriges Mädchen und ein elfjähriger Bub. Eine Obduktion am Vortag hatte ergeben, dass das Mädchen an Verletzungen durch "scharfe Gewalteinwirkung im Halsbereich" starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

SN/APA/dpa/Boris Roessler In diesem Hanauer Hochhaus wurden am Mittwoch zwei Kinder getötet