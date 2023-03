Ermittlungen zu Frauenmord im Chiemgau in der Endphase

Plus

Eine 23-jährige Medizinstudentin wurde auf dem Heimweg von einem Musikklub in Aschau im Chiemgau im benachbarten Bayern im Oktober vergangenen Jahres getötet. Nun sollen die polizeilichen Ermittlungen in einigen Wochen abgeschlossen sein. Der Anwalt des Verdächtigen rechnet bald mit einer Anklage gegen den jungen Mann. Die Polizei befragte rund 700 Zeugen und überprüfte auch mehr als 1800 Personen, bis sie eine Armbanduhr als wichtige Spur in dem Fall abhaken konnte.

BILD: SN/PP OBERBAYERN SÜD Mordopfer Hanna W. (23).