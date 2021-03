Erneut Demos für inhaftierten Rapper in Spanien

Hunderte Menschen haben in Spanien erneut für die Freilassung des seit mehr als einem Monat wegen Majestäts- und Polizistenbeleidigung inhaftierten Rappers Pablo Hasél demonstriert. Proteste gab es am Samstag unter anderem in Madrid und Barcelona. Im Gegensatz zu Demonstrationen im Februar blieben die Protestmärsche friedlich.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Demonstration für Rapper Hasel in Barcelona