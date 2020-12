Erneut Drehstopp in Hollywood wegen hoher Corona-Zahlen

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen sind in Hollywood erneut nahezu sämtliche Dreharbeiten eingestellt worden. Die Produktion sei bis mindestens Mitte Jänner unterbrochen, hieß es in einem am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben der Schauspielergewerkschaft Sag-Aftra. Hollywood hatte bereits im März die Produktionen gestoppt. Erst im Sommer gingen die Dreharbeiten für einige Produktion in einem geringeren Umfang als normal wieder los.

SN/APA (AFP)/VALERIE MACON Dreharbeiten bis Mitte Jänner eingestellt