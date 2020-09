Erneut Feuer auf verunglücktem Öl-Tanker vor Sri Lanka

Starker Wind hat das Feuer auf dem vor der Küste Sri Lankas verunglückten Riesen-Öltanker neu angefacht. Der Brand, der am Sonntag gelöscht worden war, sei wieder ausgebrochen, erklärte Sri Lankas Marine am Montag. Wegen der Flammen auf der "New Diamond", die über 270.000 Tonnen Rohöl und Diesel an Bord hat, wächst die Angst vor einer Umweltkatastrophe im Indischen Ozean.

SN/APA (AFP)/- Auf dem Tanker brach erneut ein Feuer aus