Erneut Feueralarm im New Yorker Stadtteil Bronx

Nur wenige Tage nach einem der schlimmsten Brände in New York seit Jahrzehnten ist im Stadtteil Bronx erneut ein Gebäude in Flammen aufgegangen. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt, darunter Medienberichten zufolge auch neun Kinder. Keines der Opfer befinde sich in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit.

