Erneut Großdemo gegen Gewalt und Regierung in Serbien

Zehntausende Menschen haben am Samstag in Belgrad zum fünften Mal gegen Gewalt und gegen die Führung von Staatspräsident Aleksandar Vučić demonstriert. Der Vorplatz des Parlaments sowie hinführende Straßen waren voller Demonstranten, wie direkte Videoübertragungen des Portals "n1info.rs" zeigten. Anschließend begann die Menge einen Marsch durch die Stadt, der auch den Amtssitz von Vučić zum Ziel hatte.

Den fünften Samstag in Folge wurde in Belgrad demonstriert

Anlass des Protests waren zwei Amokläufe vor einem Monat. Die Demonstranten prangerten an, dass Vučić-treue private Fernsehsender Gewalt und Mafia-Kriminalität beschönigten. Damit werde ein Klima erzeugt, das Gewalt begünstige. Zum Protest aufgerufen hatten liberale und linke Oppositionsparteien sowie Bürgerbewegungen.

Am 3. Mai hatte ein 13-Jähriger in einer Belgrader Schule neun Mitschüler und einen Wachmann erschossen. Einen Tag später schoss ein 21-Jähriger in einem Dorf bei Belgrad auf Menschen und tötete acht. Die beiden Vorfälle, die nicht unmittelbar miteinander zusammenhingen, erschütterten die serbische Gesellschaft zutiefst.