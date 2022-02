Erneut Protest kanadischer Lkw-Fahrer gegen Corona-Maßnahmen

In Kanadas Hauptstadt Ottawa haben sich am Samstag erneut zahlreiche Demonstranten einer Blockade von Lkw-Fahrern angeschlossen, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren. Die Demonstranten schwenkten kanadische Flaggen und riefen Sprechchöre gegen die Regierung von Premierminister Justin Trudeau. Bei eiskalten Temperaturen wärmten sie sich an Lagerfeuern auf und bauten vor dem Parlament Hüpfburgen für Kinder auf.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Lastwagen-Blockade in Hauptstadt Ottawa dauert seit einer Woche an