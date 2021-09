Erneut Proteste gegen Corona-Politik in Frankreich

In Frankreich haben am achten Wochenende in Folge wieder Zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert. Laut Innenministerium gingen am Samstag landesweit mehr als 140.000 Menschen auf die Straße, über 18.000 in Paris. Landesweit wurde am Samstag zu 200 Protestzügen aufgerufen.

SN/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI Impfgegnerin bei Protest in Paris