Erneut Tote bei Protesten in Kolumbien

In der seit Wochen von einer Protestwelle erschütterten kolumbianischen Metropole Cali sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei erneut zwei Menschen getötet sowie ein Polizist verletzt worden. Drei weitere Zivilisten seien bei dem Vorfall am Freitagabend (Ortszeit) verletzt worden, einer von ihnen durch Schüsse, erklärte die Polizei am Samstag. Die Zahl der Toten in Cali seit Protest-Beginn stieg damit auf über 60.

SN/APA/AFP/LUIS ROBAYO Seit Wochen kommt es in Cali zu Protesten