Erneut Walherde in Island gestrandet

Kurz nach dem Fund massenhaft verendeter Grindwale in Island sind an der Küste des Landes erneut etliche Wale gestrandet. Videos zeigten, wie die Meeressäuger im seichten Küstengewässer ums Überleben rangen. Eine Aufnahme des isländischen Rundfunksenders RUV hielt fest, wie mehrere Männer versuchten, eines der Tiere zurück in tiefere Gewässer zu schieben.

SN/APA (AFP)/DAVID SCHWARZHANS 14 Tiere verendeten im seichten Küstengewässer