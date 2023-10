Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Mittwoch den Westen Afghanistans erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete es sich in der Region, in der bei einem ähnlich starken Beben am Wochenende mehr als 2.000 Menschen ums Leben gekommen waren. Das Epizentrum des Bebens lag demnach etwa 29 Kilometer nördlich der Stadt Herat.

BILD: SN/APA/AFP/MOHSEN KARIMI Große Zerstörung bereits durch voriges starkes Erdbeben in Afghanistan