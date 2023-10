Erneutes Erdbeben in der Region Neapel versetzte Bewohner in Panik

Erneut hat ein Erdbeben die Region um die süditalienische Stadt Neapel erschüttert. Der Erdstoß der Stärke 4,0 habe sich am Montagabend in den sogenannten Phlegräischen Feldern ereignet, erklärte der italienische Zivilschutz im Onlinedienst X (vormals Twitter). Dabei handelt es sich um eine riesige aktive Vulkanregion westlich des Vesuvs. Es sei nicht zu Schäden oder Verletzten gekommen, allerdings habe das Beben für Panik unter den Bewohnern gesorgt, so der Zivilschutz.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Blick auf den Vesuv.