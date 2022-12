Erste Dosen von Ebola-Testimpfstoff treffen in Uganda ein

Uganda hat im Kampf gegen einen tödlichen Ebola-Ausbruch die ersten Dosen eines Test-Impfstoffs erhalten. Nach Angaben der Gesundheitsministerin des ostafrikanischen Landes, Jane Ruth Aceng, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP trafen 1.200 Dosen eines der drei Impfstoffkandidaten gegen die Sudan-Variante des Ebola-Virus am Donnerstag per Flugzeug in der Stadt Entebbe ein. Ihre Regierung sei darüber "sehr erfreut", erklärte Aceng.

