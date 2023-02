Erste Hirtenschule entsteht in italienischer Bergregion

In Italien entsteht die erste Schule für Hirten. Am Apennin zwischen der Region Emilia Romagna und der Toskana startet im April ein Kurs zur Ausbildung von Personen, die ein neues Leben als Schäferin oder Schäfer beginnen wollen. Organisiert wird das Programm, das in einer ersten Phase nur sechs Personen offensteht, vom Nationalpark, der die Casentinesi-Wälder am Apennin zwischen den Provinzen Arezzo, Florenz und Forli verwaltet.

Schon hunderte Anfragen von potenziellen Schafhütern eingetroffen