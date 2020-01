Im Prozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen sind die ersten Juroren bestimmt worden. Das Gericht in Manhattan berief am Donnerstag fünf New Yorker, drei Männer und zwei Frauen, aus einem Pool von mehr als 100 Menschen in die Jury des aufsehenerregenden Prozesses. Insgesamt wird die Jury aus zwölf Personen sowie sechs Ersatzjuroren bestehen.

SN/APA (AFP/Getty)/Scott Heins Harvey Weinstein droht eine sehr lange Gefängnisstrafe